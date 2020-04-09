Учитывая подорожание многих видов продуктов питания и других товаров (рост за последний месяц может достигать 20%, а в отдельных случаях и превосходить его), на горизонте снова возникла угроза разгона инфляции, пишут «Известия» . По итогам января в России наблюдался один из самых низких показателей инфляции в годовом исчислении — 2,4%, в феврале цены росли еще медленнее — на 2,3%. Однако вызванный пандемией экономический кризис резко изменил этот тренд — по итогам марта инфляция в месячном выражении составила 0,6%, в годовом — выросла до 2,5%. «Известия» опросили экспертов на тему опасности нового инфляционного взрыва в российской экономике.

По словам финансового консультанта и эксперта по личным инвестициям Ивана Капустянского, за прошлую неделю инфляция выросла на 0,3%. Учитывая текущую динамику, сохраняющееся чувство неопределенности у населения, а также недобросовестность продавцов, рост цен на продукты питания может продолжиться. По этой причине по отдельным товарам, таким как гречка, сахар, яйца, по итогу года инфляция вполне может превысить 10%, считает он. Неоднозначно будет развиваться ситуация с непродовольственной инфляцией. Ряд кредитных организаций ужесточил скоринг к людям, работающим в наиболее пострадавших отраслях. Номинальная и реальная заработные платы пойдут вниз, отсюда будет падать спрос на все товары, кроме еды и вещей первой необходимости, пояснил Капустянский.

По мнению управляющего директора по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антона Табаха, не стоит ожидать ускорения инфляции до двузначного уровня — при кризисе, связанном с коллапсом спроса, не будет слишком большого роста цен. Ослабление рубля на 10% прибавляет 1 процентный пункт к инфляции, а 2020 год начался год с крайне низких 2,4%. ЦБ скорее обеспокоен рисками слишком низкой инфляции на фоне остановки экономики, считает эксперт.

Как прокомментировал аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев, падающие доходы попросту не позволяют россиянам покупать больше (и дороже), вынуждая экономить, смещать свои покупательские приоритеты в экономсегмент. Это, в свою очередь, не позволяет ни производителям, ни продавцам товаров и услуг поднимать цены. Так что на динамику инфляции в ближайшее время будет давить сильнейшая дезинфляционная составляющая, вызванная снижением уровня потребления. Если государство не начнет печатать заметно больше рублей, то и инфляция просто физически не сможет уйти высоко вверх, пояснил эксперт. В сложившихся условиях правительство вполне может пойти на экстренные меры стимулирования граждан, используя, в том числе и печатный станок. Но регулятор и профильные ведомства могут сделать все возможное, чтобы абсорбировать излишки ликвидности, не позволяя им оказывать существенного воздействия на цены.

Динамика цен будет возрастать за счет переноса ослабления курса рубля в инфляцию, считает главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин. В банке оценивают, что 25-процентное ослабление курса рубля добавит к росту цен 0,5–0,6 процентного пункта. Этот эффект носит краткосрочный характер. Падение спроса окажет обратный эффект, цены могу снизиться. Так, рост цен не превысит 4% по итогам года, прогнозирует Коныгин.