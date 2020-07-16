Стоимость российской нефти сорта Urals в северозападной Европе в четверг выросла в абсолютном исчислении на 2,52 доллара и составила 20,3 доллара за баррель. Об этом говорится в материалах агентства Argus Media.

«Цена на сорт опустилась 1 апреля до минимального значения с марта 1999 года — 10,54 доллара за баррель, но с тех пор выросла почти вдвое благодаря намерениям крупных производителей сократить добычу», — говорится в отчете.

Скидка на Urals снизилась впервые с 20 марта — до 3,7 доллара на баррель. Этому способствуют крупные арбитражные поставки в Китай, где спрос на нефть восстанавливается, отмечает агентство.

На закрытии торгов 9 апреля стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась до уровня 32,03 доллара за баррель, что на 2,47% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

В четверг страны ОПЕК+ в ходе видеоконференции обсуждали ситуацию на рынке и сокращение добычи нефти. Как следует из проекта соглашения ОПЕК+, с которым ознакомилось ТАСС, совокупно страны ОПЕК+ ограничат добычу на 10 млн баррелей в сутки — с 43,8 млн до 33,8 млн баррелей в сутки. Главным образом, договориться удалось России и Саудовской Аравии, которые снизят добычу на 23% до одинакового уровня — 8,5 млн б/с. Однако Мексика отказалась сокращать добычу на предложенные 400 тыс. баррелей в сутки. Переговоры продолжатся в рамках вебинара стран G20, который запланирован на 15:00 мск 10 апреля.

Предыдущее соглашение ОПЕК+ завершилось в конце марта. Продлить его не удалось из-за разногласий России и Саудовской Аравии, которые не смогли договориться об условиях продолжения сотрудничества. После этого страны ОПЕК начали наращивать добычу нефти, в то время как мировой спрос на нее резко упал из-за распространения коронавируса. В результате нефть впервые за 20 лет подешевела до 22 долларов за баррель.