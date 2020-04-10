Банк России принял ряд мер для поддержки страховщиков и пенсионных фондов. Об этом сообщила на пятничной пресс-конференции по ситуации в экономике председатель ЦБ Эльвира Набиуллина (такие пресс-конференции регулятор теперь проводит еженедельно в онлайн-формате).

Так, ЦБ принял решение дать возможность страховщикам до 30 сентября не выполнять требование по максимальной доле корпоративных ценных бумаг для инвестирования страховых резервов и собственных средств, а негосударственным пенсионным фондам разрешил не переоценивать ценные бумаги по рыночной стоимости.

«Меры направлены на то, чтобы дать возможность страховщикам и негосударственным пенсионным фондам более гибко и эффективно управлять своими активами и расширить возможности по привлечению финансирования», — пояснила Эльвира Набиуллина.

ЦБ также разрешил УК ВЭБа и частным управляющим компаниям не переоценивать стоимость ценных бумаг, приобретенных до 1 марта, а долговые ценные бумаги, приобретенные с 1 марта по 30 сентября 2020 года, отражать по справедливой стоимости на дату приобретения.

«Эта мера охватывает активы объемом более 1,3 триллиона рублей», — указала глава Центробанка.

Аналогичная мера распространяется и на портфели закрытых паевых фондов для квалифицированных инвесторов, объем которые превышает 1,2 трлн рублей.



Помимо возможности не переоценивать бумаги по рыночной стоимости, Банк России предоставил право НПФ при проведении стресс-тестов не переоценивать активы, приобретенные после 1 марта 2020 года, и приобретенные в срок с 1 марта до 30 сентября 2020 года отражать по справедливой стоимости на дату приобретения.