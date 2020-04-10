Доля предприятий, которые испытывают на себе влияние экономических последствий коронавируса, выросла до 84% с 73% на прошлой неделе, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.

«С началом нерабочих дней и ограничительных мер в связи с коронавирусной инфекцией налицо значительное замедление экономической активности и в России», — констатировала глава регулятора.

«Наш еженедельный опрос предприятий показывает, что уже 84% предприятий против 73% на прошлой неделе в той или иной мере испытывают на себе влияние экономических последствий коронавируса, включая и влияние ослабления курса рубля», — рассказала Эльвира Набиуллина.

По данным платежной системы ЦБ, уровень входящих платежей компаний снизился примерно на 18% к нормальному уровню. Чуть менее 30% предприятий отмечают перебои в поставках, 40% — отмену или перенос заказов. Около 15% зафиксировали рост спроса. Примерно две трети компаний ожидают дальнейшего ухудшения конъюнктуры в своих отраслях.