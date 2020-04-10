Мировая экономика может испытать самый серьезный удар в истории из-за кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции. Такого мнения придерживается американский предприниматель и один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс, интервью с которым в четверг опубликовала газета Financial Times .



«Потери мирового ВВП, вероятно, будут самыми крупными в истории. Может быть, [Великая] депрессия была еще хуже или биржевой крах 1873 года, я не знаю. Но на моем веку это будет самый сильный экономический удар», — сказал он.

Гейтс тем не менее оптимистично смотрит на перспективу восстановления мировой экономики, особенно в свете скорого появления вакцины от коронавируса. «Мы получим вакцину. И задача нашего фонда [Билла и Мелинды Гейтс] состоит в том, чтобы подобные медикаменты были доступны по всему миру. У нас есть партнеры, такие как Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (ГАВИ), которые помогут нам с распространением. Я уверен, что государства сделают все возможное для этого», — отметил предприниматель, выразив надежду, что вакцина будет доступна через полтора года.

Благотворительный фонд Гейтса, по данным газеты, направляет в общей сложности 100 млн долларов на борьбу с коронавирусом, в том числе на исследование препаратов, которые могут помочь зараженным. По словам предпринимателя, основная часть этих средств предназначена «для помощи развивающимся странам, у которых меньше возможностей», в том числе что касается соблюдения «социальной изоляции».

Основатель Microsoft подчеркнул, что его фонд уже оказал помощь Китаю, а сейчас помогает странам Европы и США. Мир после этой пандемии, считает он, извлечет необходимые уроки, тем более что эта беда «затронула богатые страны». «Это самое масштабное явление, которое люди переживут в своей жизни», — полагает Гейтс.