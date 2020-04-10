Депозит можно открыть с 10 апреля по 31 мая 2020 года в офисах Банка и мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн».

Срок вклада – 181 день, минимальная сумма – 30 000 рублей, максимальная сумма не ограничена. Проценты в размере 5,85% годовых выплачиваются в конце срока вклада.

«Банк ЗЕНИТ помогает клиентам не только сохранить, но и приумножить свои сбережения. Новый продукт позволяет получить привлекательную доходность за короткий срок. Так как выплата процентов по вкладу будет осуществлена до конца 2020 года, доход, полученный от вложенных средств, не облагается налогом», - отметил заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.

По окончании срока предусмотрена автоматическая пролонгация на условиях вклада «Высокий доход». При досрочном снятии денежных средств или их части проценты будут выплачены в соответствии со ставкой, действующей по вкладу «До востребования».

Дополнительное преимущество для клиента – возможность получить Карту привилегий на льготных условиях в течение срока вклада. Вне зависимости от суммы размещенных денежных средств вкладчику предоставляется Masterсard Gold, Visa Gold или «Мир» Классическая без взимания комиссии за оформление и предоставление указанной карты. В случае размещения денежных средств в сумме от 500 000 рублей, вкладчику становится доступна карта привилегий Masterсard Platinum / Visa Platinum / UnionPay Platinum. Если размер депозита превышает 5 млн рублей, клиент может оформить Masterсard World Elite или Visa Infinite. Выпуск и обслуживание «Карты привилегий» осуществляется в соответствии с действующими в Банке условиями и тарифами.