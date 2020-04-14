Центробанк не наблюдает массового повышения ипотечных ставок и не ожидает такой долгосрочной тенденции, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина во время онлайн-конференции.

«Мы не видим массового повышения ипотечных ставок и в принципе ставок по кредитам. Да, действительно, некоторые банки заявляют об этом… Мы не думаем, что, даже если будет повышение ипотечных ставок, это будет долгосрочная тенденция», — сказала глава ЦБ.

«В этот период, действительно, очень важно поддержать и ипотечное кредитование; кстати, спрос на ипотеку тем не менее есть, даже был некоторое время назад повышенным, поэтому мы ввели дистанционные механизмы получения ипотечных кредитов, чтобы людям было удобнее», — отметила Набиуллина.

По мнению главы регулятора, на выходе «из сложного периода, связанного с пандемией», ставки по ипотеке будут более доступными, а спрос будет расти.