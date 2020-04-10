Повышенный спрос на имбирь и лимоны будет постепенно уменьшаться, и дефицита этого товара на рынке не возникнет, считает глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что Росстат не учитывает имбирь в индексе инфляции, доля его в потребительской корзине не очень высокая. «Доля лимонов тоже не очень высокая, и вклад в общий объем инфляции не очень большой», — сообщила глава ЦБ.

Глава регулятора отметила, что импорт имбиря уже растет, в том числе, на фоне восстановления поставок из Китая. «Мы исходим из того, что постепенно и повышенный спрос будет уменьшаться, и здесь не будет возникать дефицита», — заключила председатель Банка России.