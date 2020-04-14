Банк «Оранжевый» предлагает открыть новые вклады «Весенний 2020» и «Весенний 2020 онлайн». Минимальная сумма первоначального взноса – 100 тыс. рублей, максимальная сумма – 3 млн.

Процентная ставка по «Весеннему 2020» (на 730 дней) составляет 6,6% годовых (с первого по 370-й день — 6,8%, с 371-го по 730-й день — 6,4% годовых). В случае досрочного расторжения договора проценты за истекший полный период хранения вклада сохраняются.

«Весенний 2020 онлайн» (на 400 дней) размещается под 6,6% годовых. Оформить вклад можно в интернет- или мобильном банках.

Оба вклада непополняемые. Проценты по ним выплачиваются ежемесячно на текущий счет вкладчика.