Российская экономика уменьшится на 3,8% в 2020 году в лучшем случае, в худшем — на 10,2%, пишет РБК . Это следует из обзора международной консалтинговой компании McKinsey & Company «Влияние COVID-19 на российскую экономику». В базовом сценарии, обозначенном как «сдерживание вируса», экономика после провала вернется на докризисный уровень (конца 2019 года) в середине 2021-го. В негативном сценарии («отложенное восстановление») возвращение на докризисный уровень затянется на два года дольше — до середины 2023 года.

По мнению аналитиков McKinsey, возможно, мы наблюдаем самый резкий удар по мировой экономике за послевоенную историю. Если Россия с помощью введенных карантинных ограничений сможет остановить распространение инфекции до конца II квартала, а восстановительный рост начнется уже с июля, ВВП по итогам года сократится на 3,8%, следует из прогнозных оценок. В пессимистичном сценарии распространение коронавируса сдержать не получится, мировая экономика окажется в затяжной рецессии (по итогам 2020 года мировой ВВП упадет на 5,7%). Российская экономика в таком случае переживет падение примерно на 10% в 2020 году, при этом пик кризиса придется на I квартал 2021-го, когда ВВП рухнет на 14%.

Наибольшее падение ожидается в потребительском спросе и инвестициях: в базовом сценарии потребление сократится на 4,9 трлн рублей, в пессимистическом варианте — на 10,5 трлн; инвестиции упадут на 2,1–3,9 трлн в зависимости от сценария. Рост безработицы повлечет за собой падение реальных располагаемых доходов населения, что приведет к сжатию потребительского спроса.

Согласно прогнозу рейтингового агентства Scope Ratings, выделяются три сценария — базовый, стрессовый и наихудший. ВВП России упадет на 3,3%, 8,8% или 11,3% в зависимости от сценария. Базовый сценарий исходит из следующих предпосылок: среднегодовая цена нефти Brent – 35 долларов за баррель в 2020 году, постепенное снятие карантинных ограничений ко второй половине года, прибавка к ВВП от мер фискальной и денежно-кредитной политики, объявленных властями. Наихудший сценарий — карантинные ограничения продлятся до конца 2020 года, а цены на нефть остаются на уровне 20 долларов. При среднем (стрессовом) сценарии Scope исходит из того, что средняя загрузка производственных мощностей в экономике составляет чуть более 75% во II–III кварталах 2020 года.