Российская экономика сильно страдает от текущего глобального шока на фоне пандемии коронавируса. Пока крайне сложно оценить итоговые масштабы экономических последствий текущего шока, считают аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов. Они видят три сценария для российской экономики. В базовом сценарии эксперты прогнозируют более существенный спад экономики, чем в 2015 году, когда ВВП сократился на 2%.

«Российская экономика сталкивается с существенными вызовами в условиях пандемии коронавируса. За последние две недели на фоне жестких карантинных мер, направленных на борьбу с распространением вируса, значительно ухудшились перспективы экономической активности в текущем году. Если до введения ограничений основными каналами влияния коронавируса на экономику были сокращение экспорта и вероятное падение инвестиций, то теперь под ударом оказывается и потребительская активность», — указывают эксперты.



По их словам, итоговые масштабы экономических последствий текущего шока как для российской, так и для мировой экономики критически зависят от продолжительности применения мер карантина, от воздействия текущего шока на рынок труда и на уровень доходов населения, а также от изменения поведения людей после завершения ограничительных мер.

При развитии событий по оптимистичному сценарию после завершения карантина удается избежать второй волны эпидемии, а люди довольно быстро возвращаются к привычному образу жизни с прежними предпочтениями в потреблении услуг. В базовом сценарии, несмотря на то что вторая волна эпидемии не наступает, потребительская активность населения остается пониженной на протяжении еще нескольких кварталов в силу снижения уровня реальных доходов, а также ослабленного спроса на услуги на фоне сохранения добровольного социального дистанцирования. В негативном сценарии возможно введение повторных мер карантина в случае новых вспышек эпидемии, что отрицательно сказывается на экономической активности и приводит к более существенному росту безработицы.

Сохранение темпов роста экономики вблизи нуля по итогам 2020 года, на которое аналитики надеялись в марте, более не выглядит возможным ни в одном из описанных сценариев.

«В 2021 году с учетом эффекта низкой базы текущего года ожидается возврат темпов роста экономики в положительную зону. Тем не менее во всех сценариях к концу 2021 года размеры российской экономики будут меньше, чем в отсутствие шока, связанного с эпидемией коронавируса», — говорится в обзоре.



Аналитики поясняют, что в текущих условиях под ударом оказывается как внутренний, так и внешний спрос. Даже при относительно благоприятном развитии ситуации с внутренним спросом экспортный потенциал экономики в 2020 году сократится, поскольку вряд ли ситуация в мировой экономике будет характеризоваться быстрым восстановлением.



К началу текущего кризиса реальные располагаемые доходы населения, по официальной статистике, так и не вернулись к уровню 2013 года. Вероятный новый виток снижения доходов создает риски того, что возврат к докризисному уровню потребует еще больше времени. В отличие от кризиса 2014 года, когда падение реальных доходов было связано в первую очередь с масштабным ослаблением рубля и скачком инфляции (до 15%), в текущей ситуации при относительно более стабильной инфляции ключевые риски сосредоточены вокруг частичной или полной потери заработка у отдельных категорий населения.



Консенсус-прогноз в настоящее время предполагает, что рецессия 2020 года будет более глубокой, чем в 2009 году во время мирового финансового кризиса, заключают эксперты.

