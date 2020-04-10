Локальные акции МТС торгуются с дисконтом всего 11% к максимумам с начала года

Локальные акции и АДР МТС сейчас торгуются с дисконтом соответственно в 11% и 27% к своим максимумам с начала года на фоне нефтяного кризиса и пандемии коронавируса. Отставание АДР от локальных акций объясняется резким ослаблением курса рубля (на 22% с начала года). Как локальные акции МТС, так и АДР в последние две недели восстановили большую часть своих потерь, что мы связываем с тем, что инвесторы воспринимают их как защитный актив. Акции МТС не являются дешевыми при сравнении с аналогами с развивающихся рынков, торгуясь с премией 18% к медианному уровню коэффициента 2020П EV/EBITDA и с дисконтом 9% по коэффициенту P/E.

МТС вступает в тяжелые времена в хорошей форме: обзор результатов за 4К19

Мобильный сегмент в хорошей форме, являясь прочным фундаментом бизнеса в тяжелые времена. Финансовые результаты за 4К19 свидетельствуют о том, что доля рынка МТС продолжала, начиная с 3К19 опережать доли рынка конкурентов. ARPU МТС демонстрирует рост более чем на 2% уже шестой квартал подряд в условиях стабильной конкурентной обстановки. Заметим для сравнения, что ARPU Мегафона и Beeline снизились. Выручка российского сегмента мобильных услуг МТС в абсолютном выражении сильно выросла – на 2,6 млрд руб. г/г в 4К19 (показав самый сильный рост в годовом сопоставлении с середины 2018 г.), тогда как Мегафон и Beeline показали убытки соответственно 0,4-3,5 млрд руб. Мы считаем, что вероятность деструктивного поведения игроков этого рынка в ближайшие несколько кварталов крайне невелика, учитывая что все компании, судя по всему, заинтересованы в сохранении стабильности на рынке, чтобы иметь возможность эффективно реагировать на внешние вызовы времени.

Валютный риск ограничен, капиталовложения под контролем

Капиталовложения. МТС планирует израсходовать примерно 90 млрд руб. в рамках программы капиталовложений в 2020 г., что соответствует предыдущим заявлениям и консенсус-прогнозу агентства Bloomberg (90,9 млрд руб.). До 50% капиталовложений МТС (примерно 45 млрд руб.) номинировано или жестко привязано к долларуСША. Тем не менее, согласно заявлению менеджмента, компания использует инструменты хеджирования в отношении большой части расходов в валюте. МТС располагает определенной степенью гибкости и может свернуть или продлить сроки некоторых проектов развития с низким приоритетом, чтобы сохранить свои годовые капиталовложенияпримерно на первоначально объявленном уровне в случае негативных изменений в динамике валютного курса.

Долг, денежные средства и их эквиваленты. На 31 декабря 2019 г. валовый долг компании составил 347 млрд руб., его основная часть номинирована в рублях (92%), тогда как долговые обязательства в долларах США в основном представлены двумя выпусками евробондов со сроком погашения в 2020 г. и 2023 г. соответственно. Что касается денежных средств и их эквивалентов, а также краткосрочных инвестиций примерно 8% совокупных ликвидных средств хранилось в долларах США и евро (в общей сложности эквивалентно примерно $60 млн) на конец 2019 г., частично уравновешивая обязательства в валюте.

В 1К20 МТС увеличила свое рублевое фондирование. Компания направила 75 млрд руб. (из которых 30 млрд руб. со сроком погашения 6 лет и 45 млрд руб. – со сроком погашения 5 лет) из кредита ВТБ на сумму 80 млрд руб. на цели рефинансирования существующего кредита со сроком погашения в 2020 г., оптимизацию долгового портфеля и на корпоративные нужды. Часть нового рублевого фондирования будет израсходована на погашение еврободов в июне 2020 г.

Ситуация в секторе: от карантинных мер страдает выручка от услуг роуминга и розничные продаж и сильно растет спрос на более высокую скорость интернета

Трафик международного роуминга снизился, оказавшись главной жертвой ограничений на передвижения. Операторы “Большой четверки” страдают от резкого снижения трафика международного роуминга с момента начала эпидемии в Китае и европейских странах. Потери трафика по роумингу ускорились в марте из -за ограничений на передвижения, введенных правительствами различных стран. Падение выручки от услуг роуминга особенно негативно повлияет на финансовые результаты за 2К20.

Карантинные меры вызвали резкий рост голосового трафика и спрос на более высокую скорость интернета, так как обычная жизнь уходит в онлайн, стимулируя рост онлайн аудитории и использования онлайн услуг...Среди основных трендов рынка с начала марта мы хотим отметить сильный рост количества новых интернет подключений и увеличение трафика в сегменте передачи данных, а также некоторую коррекцию тарифов операторами связи, которая позволяет абонентам оставаться на связи и содействует режиму самоизоляции. Интернет компании отмечают значительный рост траффика в социальных сетях, мессенджерах, платформах по онлайн образованию и онлайн играх.

Розница: слабые продажи телефонов в 1П20, так как много салонов закрыто изза карантина. В последние несколько недель мы отмечаем следующие тренды на рынке розничных продаж в России:

Главный негативный момент связан с частичным закрытием салонов розничных продаж с 28 марта. По заявлению МТС, закрыто примерно 30% салонов розничных продаж;

Снижение офлайн трафика из-за вынужденного закрытия салонов частично нейтрализуется ростом онлайн продаж;

В последние две недели наблюдается сильный рост спроса на маршрутизаторы мобильного интернета и модемы;

Признаков дефицита телефонов с начала года на рынке не наблюдается.

По нашей оценке, продажи смартфонов в России могут снизиться на 9% г/г до 27,7 млн штук в этом году. Мы полагаем, что 30% салонов розничных продаж (то есть те, которые расположены в торговых центрах) закрыты на 34 дня. Тем не менее, мы ожидаем, что объемы рынка в денежном выражении покажут рост в однозначном выражении в годовом сопоставлении до 510-515млрд руб., так как повышение средних цен на устройства (органическое и в результате ослабления курса рубля) нейтрализует слабые объемы продаж в штучном выражении.

Пересмотр прогноза: хорошая устойчивость СДП к негативным событиям на рынке

Наш прогноз на 2020 г. предусматривает рост выручки на 3% г/г и неизменный уровень OIBDA. Капиталовложения на 2020 г. оцениваются на уровне примерно 90 млрд руб.

Мы ожидаем, что на снижение выручки от услуг роуминга придется 1% выручки за 2020 г. и 2% OIBDA;

Мы ожидаем, что снижение продаж телефонов на 2% г/г незначительно повлияют на OIBDA;

Хорошая динамика ARPU – рост на 3% г/г в 2020 г., несмотря на низкую комиссию на услуги роуминга.

Мы повысили наш прогноз выручки от услуг фиксированной связи в сегменте B2C с 2% г/г в 2019 г. до 5% г/г в этом году, чтобы отразить увеличение абонентской базы и тарифы на более высокую скорость интернета на рынке домохозяйств Москвы.

Выручка от продажи билетовна культурные мероприятия и eSports, по нашим прогнозам, не изменится г/г; мы не исключаем вероятности ее понижения (в сравнении с ростом на 20% г/г, по нашей первоначальному прогнозу);

Мы повысили оценку капиталовложений на 2020 г. на 2,5% с 90,6 млрд руб. до 92,8 млрд руб. (отношение капиталовложений к выручке повысилось на 0,5 п. п. до 18,8%) с целью отразить эффект ослабления курса рубля;

Мы подтверждаем наш прогноз дивиденда на акцию на уровне 28,1 руб. на 2020 г. и ожидаем, что МТС выплатит 19,3 руб. на акцию в рамках дивидендного транша за 2П19 (август 2020) и 8,8 руб. на акцию в рамках дивидендного транша за 1П20 (ноябрь 2020).

Оценка стоимости: РЦ понижена на 13% до 330 руб./акцию; Рекомендация НА УРОВНЕ РЫНКА прежняя

Мы понизили РЦ по акциям МТС на 13% с 377 руб. до 330 руб. за одну локальную акций и на 27% с $11,98 до $8,74 за АДР после пересмотра финансового прогноза и обновления оценок стоимости с учетом усиления рыночных рисков. Наша оценка методом суммы составных частей предполагает коэффициенты 4,1x 2020П EV/EBITDA и 9,6x 2020П P/E.

Мы подтверждаем рекомендацию НА УРОВНЕ РЫНКА по акциям МТС. Тем не менее, мы рекомендуем инвесторам использовать потенциальное снижение бумаг для увеличения своих позиций и считаем привлекательным уровнем для входа цену на уровне 285 руб./акцию ($7,55/АДР) и ниже.