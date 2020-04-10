Таким образом, Альфа-Банк стал первым российским частным банком, который на деле присоединился к разработанной Центральным Банком программе кредитования бизнеса под 0% годовых.



Альфа-Банк направит деньги компаниям малого и среднего бизнеса, в рамках одобренных заявок, сразу же после подписания необходимых соглашений с Центральным Банком, Министерством экономического развития и ВЭБом.



Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 550 тыс. корпоративных клиентов и более 16 млн физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 525 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов. Не отказываясь от живого общения с клиентами, банк разрабатывает «отделения будущего» с распознаванием на базе биометрии и геолокации.

Одновременно с этим Альфа-Банк – создатель лучшего банковского мобильного приложения в России (оценка Markswebb), которым регулярно пользуются 80% клиентов (рейтинг в App Store - 4.9 из 5; в Google Play - 4.8 из 5). Наши ценности: лучший клиентский опыт, технологическое лидерство, лучшие сотрудники.

Только за 2019 год Альфа-Банк признан «Банком года» по версии журнала The Banker, «лучшим ипотечным банком» по версии журнала Global Finance, «премиальным банком №1 в России» по версии Frank Premium Banking Award.

По итогам 2019 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $59,47 млрд, совокупный кредитный портфель — $39,8 млрд, акционерный капитал — $8,1 млрд. Общий совокупный доход за 2019 год, включая чистую прибыть и прочий совокупный доход, увеличился до $1,03 млрд.