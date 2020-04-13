Россия и Саудовская Аравия достигли предварительных договоренностей о сокращении объемов добычи нефти в ходе виртуальной встречи министров ОПЕК+. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, передает ТАСС.

По информации издания, Саудовская Аравия выразила готовность сократить добычу нефти на 4 млн баррелей в сутки от апрельских показателей. Россия, по утверждению источников WSJ, готова сократить добычу энергоносителя на 2 млн баррелей в сутки.



В четверг страны ОПЕК+ провели видеоконференцию, на которой обсудили сокращение добычи нефти. Прошлое соглашение ОПЕК+ истекло в конце марта. Продлить его не удалось из-за разногласий России и Саудовской Аравии, которые не смогли договориться об условиях продолжения сотрудничества. После этого страны ОПЕК начали наращивать добычу нефти, в то время как мировой спрос на нефть резко упал из-за эпидемии коронавируса. В результате нефть впервые за 20 лет дешевела до 22 долларов за баррель.