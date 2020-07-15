Всемирный банк (ВБ) прогнозирует снижение ВВП России в текущем году на 1% вместо роста на 1,6%, который ожидался в январе, говорится в прогнозе организации по странам Европы и Центральной Азии.

«Ожидается, что ВВП сократится на 1% в 2020 году, что является пятилетним минимумом», — говорится в докладе.

Согласно прогнозу ВБ, в 2021 году экономика России вернется к росту — он составит 1,6%, а в 2022-м ускорится до 1,8%. При этом в январском докладе ВБ прогнозировал рост ВВП России в 2021—2022 годах на 1,8%.

«Базовый сценарий динамики ВВП пересмотрен в сторону понижения — предполагается, что он сократится на 1% в 2020 году из-за пандемии COVID-19 и падения цен на нефть. Восстановление в 2021 и 2022 годах будет основано на восстановлении цен на нефть и ослаблении последствий пандемии, но будут понижательные риски. Неблагоприятный сценарий предполагает падение ВВП в 2020 году на 2,2%, что приведет к дальнейшему росту бедности», — пишет ВБ.

Банк указывает, что повышенная неопределенность и волатильность привели к снижению курса рубля к доллару на 26% с 1 января 2020 года. «Поскольку цены на нефть ниже уровня безубыточности, бюджет будет с дефицитом», — добавляет ВБ.