Российской экономике может потребоваться пакет антикризисной поддержки, равный 8—10% ВВП, сообщил председатель «Деловой России» Алексей Репик. Основные затраты могут пойти на субсидии и компенсацию зарплат сотрудникам остановленных предприятий.

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата РФ (ТПП), «Деловая Россия» и «Опора России» направили совместное письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложениями по поддержке бизнеса. Деловые объединения предлагают признать все отрасли экономики пострадавшими от пандемии и компенсировать компаниям, которые остановили свою деятельность, две трети зарплаты каждого сотрудника.

«Если произойдет остановка работы половины коммерческих предприятий, то затраты на две трети компенсации зарплат составят чуть больше 1 триллиона рублей», — сказал Репик. Он пояснил, что при налоговых и социальных льготах выпадающие доходы государства составят 500 млрд рублей в месяц, плюс субсидирование предприятий также потребует дополнительных затрат в районе 350—400 млрд рублей в месяц. «Таким образом, необходимый пакет антикризисной поддержки мы оцениваем в районе 8—10% ВВП с учетом социальных выплат гражданам», — отметил Репик.

По его мнению, правительство РФ должно незамедлительно расширить меры поддержки. В частности, распространить принятые налоговые и социальные льготы не только на субъекты малого и среднего бизнеса, но и на крупный. «Мы уже сейчас наблюдаем, что компании, которые меньше всего пострадали от коронавируса, фиксируют сокращение операционной выручки, вследствие чего постепенно перестают выполнять свои финансовые обязательства, вызывая массовые неплатежи», — подчеркнул Репик.