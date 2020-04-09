Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов считает необходимым в условиях нестабильности в экономике, вызванной коронавирусом, вернуть порядок уплаты НДС «по оплате», а не по отгрузке товара.

«До 2006 года статья 167 Налогового Кодекса РФ предоставляла налогоплательщикам право определять, как им платить НДС — «по оплате» или «по отгрузке». Затем все налогоплательщики перешли на метод «по отгрузке», что существенно упростило для Федеральной налоговой службы администрирование НДС. Однако в нынешней кризисной ситуации такой принцип может привести к формированию необоснованных обязательств налогоплательщиков», — сказал бизнес-омбудсмен.

По его словам, уполномоченные по защите прав предпринимателей в регионах все чаще фиксируют заявления бизнеса о неплатежах за полученные товары, выполненные работы, оказанные услуги.

«Уплата НДС «по оплате» выгодна тем, что если покупатели систематически задерживают оплату или же им предоставляется большая отсрочка, то обязанность по уплате НДС наступает после оплаты товара. Если оплаты нет, нет и налога», — пояснил он, уточнив, что метод уплаты НДС «по оплате» должен быть единым как для продавца, так и для покупателя, чтобы учет средств совпадал.