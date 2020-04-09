Действующие преференциальные режимы не оказывают прорывного влияния на российскую экономику, пишут «Известия» , ссылаясь на выводы Счетной палаты (СП) по итогам анализа деятельности особых экономических зон (ОЭЗ), территорий опережающего развития (ТОР), свободного порта Владивосток (СПВ) и инновационного центра «Сколково» за 2014–2018 годы. На сегодня реального экономического эффекта от реализации льготных механизмов нет, констатируют аудиторы. Лишь единицы из 27 функционировавших на момент проведения проверки ОЭЗ показали опережающие результаты, несмотря на государственную поддержку в размере 157 млрд рублей с 2014 года, отмечается в отчете СП.

Общий объем инвестиций , привлеченных резидентами зон, составил 371,4 млрд рублей, а количество созданных рабочих мест — 37,6 тыс. Из них более половины были образованы в четырех экономических зонах: «Алабуга», «Технополис», «Липецк» и «Дубна». Также анализ таможенных процедур резидентов показал, что они продолжают ориентироваться на выпуск товаров для внутреннего потребления, что противоречит целям создания экономических зон, а именно содействию прироста экспорта. К эффективности ТОР в моногородах и на Дальнем Востоке у аудиторов Счетной палаты также есть вопросы. В моногородах отмечается сокращение количества юрлиц и ИП, где зарегистрированы территории развития. А объем выпадающих доходов от предоставления налоговых льгот вырос с 71 млн рублей в 2016 году до 812,6 млн в 2018-м. Результаты дальневосточных зон развития СП оценивает положительно, отмечая окупаемость вложенных госинвестиций. Но создание ТОР не дало значимых эффектов в части социально-экономического развития региона, подчеркивают аудиторы. Проблемы с оттоком населения и на рынке труда не решаются, напротив, растут из года в год, говорится в отчете. Только с 2017 года по сентябрь прошлого миграционная убыль из ДФО составила 70 тыс. человек.

Нарекания аудиторов также вызвал инновационный центр «Сколково». В СП считают, что есть риск недостижения целей по повышению инновационной активности бизнеса. В пресс-службе фонда «Сколково» рассказали, что число участников проекта из всех регионов страны превысило 2,3 тыс., в компаниях работает более 30 тыс. человек. В развитие физической инфраструктуры инновационного центра вложено более 100 млрд рублей, в технологические компании — еще около 50 млрд. Тогда как ежегодный объем инвестиций в физическую инфраструктуру «Сколково» и стартапы в последние годы составляет более 30 млрд рублей.

В «Курортах Северного Кавказа» — управляющей зонами туркластера компании — отметили, что при объеме заявленных резидентами инвестиций в 25,5 млрд рублей фактически привлечено 2,3 млрд. Тогда как со стороны государства до 2032 года будет вложено 28 млрд рублей. Причиной низкой инвестиционной активности резидентов там назвали финансовые трудности, с которыми сталкиваются предприниматели, в том числе недоступность банковских услуг. В Корпорации развития Дальнего Востока отметили, что резиденты территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток запустили более 300 инвестиционных проектов. Инвесторы вложили свыше 840 млрд рублей частных инвестиций при заявленных 3,8 трлн рублей.

По мнению экспертов, неэффективность объясняется тем, что инструменты стимулирования работают на фоне общей поддержки предпринимателей и промышленности в стране. Если ситуация в экономике негативная, то сложно ожидать от них результатов, даже при налоговых и административных послаблениях. То, что в России не получается вывести экономические инструменты на эффективность, скорее связано с отсутствием четкой политики развития таких механизмов, а также с размытостью ответственности за показатели особых зон как на региональном, так и на федеральном уровне, полагают эксперты.