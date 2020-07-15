Страны ОПЕК+ договорились ограничить добычу нефти в целом на 10 млн баррелей в сутки в мае — июне, сообщил ТАСС источник, участвующий в переговорах.

Для России и Саудовской Аравии это означает снижение на 23% от своих уровней добычи, добавил собеседник агентства.

До этого ТАСС сообщало со ссылкой на свой источник, что министры ОПЕК+ обсудили сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки сроком на два месяца — май и июнь, а в последующие месяцы ограничения сохранятся, только в меньшем объеме. «План такой, что 10 миллионов баррелей — это сокращение на май — июнь. Затем до конца года квота снижается до 8 миллионов баррелей в сутки, а до конца апреля 2021 года — до 6 миллионов баррелей в сутки», — сказал он.

Ранее министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане в интервью Shana заявил, что в случае договоренностей ОПЕК+ о снижении общей добычи на 10 млн баррелей в сутки каждая страна сократит производство сырья на 22%. Иран, Ливия и Венесуэла по-прежнему могут не сокращать добычу, добавил он.

По данным источника Bloomberg, Россия и Саудовская Аравия договорились взять базовый уровень отсечения в 11 млн баррелей в сутки. В этом случае и Россия, и Саудовская Аравия в мае — июне снизят добычу до 8,5 млн баррелей в сутки.



По данным источника ТАСС, участвующего в переговорах, страны ОПЕК+ обсуждают распределение квот по сокращению добычи нефти, три страны не согласны с предложением.

«Сейчас настоящий вызов, обсуждаем распределение квот. Идут дискуссии», — сказал собеседник.

Как сообщил источник ТАСС, не согласна с условиями распределения квот Мексика. «Все договорились, за исключением Мексики. Пока продолжаем», — сказал он. По данным источника Reuters, участники заседания пытаются уговорить Мексику сократить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Другой источник добавил, что, «судя по всему, встреча закончится очень нескоро».

Страны ОПЕК+ договорись о проведении следующей министерской встречи 10 июня 2020 года, она пройдет в формате вебинара, сообщил источник ТАСС, участвующий в переговорах.