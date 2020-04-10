Апрельские поправки в бюджет текущего года и уточнение прогноза социально-экономического развития России на 2020–2022 годы переносятся на неопределенный срок, пишут «Известия» , ссылаясь на источник, близкий к Кабмину. В связи с кризисом правительство получило широкие полномочия по перераспределению расходов казны, поэтому в условиях ежедневно меняющейся ситуации острой потребности в очередных корректировках нет, пояснили собеседники. Сроки переноса пока не определены, однако, скорее всего, изменения откладываются до осени, уточнил источник издания. Последние поправки в Бюджетный кодекс позволили правительству без согласования с парламентом перераспределять траты на борьбу с коронавирусом и поддержку экономики в кризис, поэтому нет необходимости готовить масштабные корректировки расходов и доходов.

Уточнять макропрогноз Минэкономразвития в нынешних условиях также достаточно проблематично, добавил другой собеседник. По его словам, даже если удастся договориться о сокращении добычи нефти со странами ОПЕК+, сырье в ближайшие месяцы все равно «будет колбасить». Предсказать, как будет складываться ситуация в других отраслях, на данный момент невозможно, тем более с учетом аналогичной, фактически полной неопределенности в других странах.

По словам экспертов, отказ от поправок и макропрогноза — очень большое разочарование, перенос связан не столько с нестабильностью ситуации, сколько с нежеланием публично «фиксировать драму». Однако, по мнению экспертов, в данный момент трогать бюджет не стоит, а все дополнительные траты финансировать из резервов через отдельные постановления или указы правительства. Они считают, что макропрогноз лучше опубликовать. Даже если он будет некорректный, бизнесу нужны ориентиры, чтобы понимать, в какой ситуации он находится и куда двигаться дальше, поясняют эксперты.