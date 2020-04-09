Сейчас ограничение составляет 1,5 млн рублей.
Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев предлагает правительству РФ повысить максимально разрешенный размер ипотечного кредита для применения отсрочки по выплатам. Об этом сообщается на сайте Совфеда.
По словам вице-спикера верхней палаты российского парламента, этот размер должен варьироваться в субъектах Федерации в зависимости от уровня цен на жилье. «Очевидно, что эти показатели могут существенно различаться», — отметил Журавлев.
Сенатор напомнил, что был оперативно принят закон, позволяющий гражданам, оказавшимся в сложном финансовом положении, воспользоваться кредитными каникулами. «Однако установленные сейчас ограничения по размеру кредита в 1,5 миллиона рублей, которые позволяют обратиться за льготным периодом, не дают возможности воспользоваться ипотечными каникулами большому числу заемщиков», — отметил он.
По словам сенатора, важно, чтобы установленные пределы были объективными и справедливыми и позволили в нынешней непростой ситуации, связанной с ограничительными мерами, направленными на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, значительно большему числу граждан, попавших в трудную ситуацию, приостановить оплату по ипотечным кредитам.
Нет комментариев