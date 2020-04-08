В Сбербанк за полторы недели поступило около 200 заявок на кредиты под 0% годовых от малых и микропредприятий, а также от индивидуальных предпринимателей (ИП) для выплат зарплат сотрудникам, пишет РБК . Об этом изданию рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. По его словам, такое число заявок обусловлено тем, что не все компании обращаются за поддержкой, потому что у них могут быть свои ресурсы на выплату зарплат.

Такой кредит выдается сроком на один месяц, пояснил Попов. Если пандемия продолжится и у компании снова появятся проблемы с выплатой зарплаты сотрудникам, то она снова обращается за кредитом на зарплаты в мае. Банк может отказать в кредите, если за это время численность сотрудников сократилась более чем на 15%, отметил он.

Изначально Сбербанк заявлял, что направит на эти цели 5 млрд рублей, хотя общая программа кредитования на зарплаты составит 150 млрд рублей. По словам Попова, Сбербанк принял решение увеличить свой показатель до 10 млрд рублей.

Предприятия, которые претендуют на такой кредит, должны быть зарплатными клиентами банка, входить в список пострадавших отраслей, число их сотрудников не может превышать 100 человек, а годовой оборот должен быть меньше 800 млн рублей. Сумма кредита определяется как региональный МРОТ, умноженный на число сотрудников предприятия. Нулевая ставка действует первые шесть месяцев, если клиент не успевает погасить задолженность, то ставка по такому кредиту повышается до 4% годовых. В программе кредитования могут участвовать все банки с рейтингом А- без обеспечения, а также с более низким рейтингом, но при условии получения поручительства Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.