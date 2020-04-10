Сбербанк вместе с Минстроем России прорабатывает вопрос субсидирования процентных ставок по проектному финансированию жилья с применением счетов эскроу. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

«Сбербанк совместно с Минстроем прорабатывает вопрос субсидирования процентных ставок по проектному финансированию жилья с эскроу. Мы активно участвуем в расчетах критичных показателей темпов продаж и цен на квартиры, чтобы застройщики могли претендовать на субсидию», — рассказал представитель кредитной организации.

По предварительным оценкам, всему рынку проектного финансирования с применением счетов эскроу по действующим сделкам может потребоваться около 55 млрд рублей субсидий на ближайшие четыре года, причем две трети этой суммы — в ближайшие два года, указал Попов.

По его словам, поддержка потребуется и проектам по старой схеме, но там нужны иные механизмы.



«Также важно для дальнейшего развития рынка предусмотреть субсидирование процентных ставок и затрат на инфраструктуру по новым проектам с эскроу. Речь именно о низкомаржинальных проектах, что особенно актуально в текущей ситуации», — добавил зампред Сбербанка.