Кроме того, Сбербанк ведет переговоры с «Аэрофлотом».
Сбербанк получил запрос от авиакомпании «ЮТэйр» о реструктуризации лизинговых обязательств, сообщил ТАСС заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
«В Сбербанк в связи с текущей ситуацией поступают запросы от авиакомпаний об изменении условий обслуживания», — сказал он.
«Также мы получили запрос от менеджмента авиакомпании «ЮТэйр» о реструктуризации лизинговых обязательств. Параметры реструктуризации сейчас активно обсуждаются сторонами», — отметил Попов.
Кроме того, по его словам, Сбербанк ведет переговоры с «Аэрофлотом». «Вся группа «Аэрофлот» — исторически наш очень важный клиент, поэтому у нас есть уверенность, что мы сможем выработать эффективное решение по реструктуризации лизинговых платежей», — добавил зампред правления Сбербанка.
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