Сбербанк получил запрос от авиакомпании «ЮТэйр» о реструктуризации лизинговых обязательств, сообщил ТАСС заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

«В Сбербанк в связи с текущей ситуацией поступают запросы от авиакомпаний об изменении условий обслуживания», — сказал он.

«Также мы получили запрос от менеджмента авиакомпании «ЮТэйр» о реструктуризации лизинговых обязательств. Параметры реструктуризации сейчас активно обсуждаются сторонами», — отметил Попов.



Кроме того, по его словам, Сбербанк ведет переговоры с «Аэрофлотом». «Вся группа «Аэрофлот» — исторически наш очень важный клиент, поэтому у нас есть уверенность, что мы сможем выработать эффективное решение по реструктуризации лизинговых платежей», — добавил зампред правления Сбербанка.