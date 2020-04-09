Валютные торги в РФ открылись в четверг укреплением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:01 мск курс доллара снизился примерно на 21 копейку к уровню закрытия предыдущих торгов, евро — на 8 копеек. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,58 рубля (минус 39 копеек). Курс евро на 10:11 мск равнялся 81,1 рубля (минус 21 копейка).

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, в четверг утром можно увидеть укрепление рубля либо его разнонаправленную динамику. По ее словам, пока сохраняется прогноз по курсу доллара в 75—77 рублей и прогноз по курсу евро в 81—83 рубля.

«На улучшении внешнего фона рубль в паре с долларом сумел закрыть вчерашний день около отметки 75. Однако и на рубль мы смотрим с пессимизмом. Отметка 75 рублей за доллар является сильным сопротивлением дальнейшему укреплению рубля. При позитивных новостях с видеосаммита ОПЕК она может быть пробита вниз, но фундаментальных поводов для роста курса рубля нет никаких», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.