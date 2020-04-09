Средняя цена на бензин в РФ снизилась за неделю на 1 копейку, свидетельствует информация Росстата . Ведомство представило в четверг данные очередного еженедельного мониторинга производства нефтепродуктов и потребительских цен на них, статистика относится к периоду с 30 марта по 5 апреля 2020 года.

«За период с момента предыдущей регистрации средние цены по Российской Федерации на бензин автомобильный снизились на 1 копейку, на дизельное топливо — на 8 копеек», — указано в сообщении статистического ведомства. Неделей ранее бензин также подешевел на 1 копейку, следует из материалов Росстата.

Снижение цен на бензин автомобильный в отчетную неделю было зафиксировано в 19 центрах субъектов РФ. Наибольшее снижение цен отмечалось в Барнауле — на 1%.

Рост цен на бензин автомобильный отмечен в Москве (на 0,3%) и Челябинске (на 0,1%).

В Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 38,9 до 44,66 рубля, марки АИ-95 — от 41,9 до 49,49, АИ-98 — от 49,6 до 54,83 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 41,2 до 43,76 рубля, АИ-95 — от 44,6 до 47,66, АИ-98 — от 52,8 до 54,86 рубля за литр.



Ранее на этой неделе СМИ сообщали , что правительство решило запретить импорт нефтепродуктов в Россию для предотвращения поставок дешевого иностранного бензина на внутренний рынок.