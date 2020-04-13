Россия и Саудовская Аравия договорились о новой сделке по сокращению нефти, речь может идти о сокращении на 20 млн баррелей в сутки. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

О сделке агентству сообщили два собеседника: представитель российской стороны на переговорах и представитель ОПЕК. По словам собеседника со стороны нефтекартеля, сокращение может быть на уровне 20% от мировой добычи.

Сразу после сообщений о новой сделке Москвы и Эр-Рияда стоимость нефти резко начала расти. На Лондонской бирже баррель нефти Brent в моменте пробил отметку в 36 долларов за баррель. На 17:40 мск стоимость составляет 35,5 доллара (рост более чем на 8%).

Переговоры России и стран ОПЕК проходили в видеоформате.

Ранее собеседники РБК , близкие к российскому Минэнерго, говорили, что Россия может снизить добычу на 1,6 млн баррелей, или на 14% от уровня добычи в I квартале (11,3 млн баррелей в сутки), в том случае если к сделке присоединятся другие крупные нефтедобывающие страны.