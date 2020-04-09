Правительство подготовило пакет постановлений о внесении изменений почти в два десятка госпрограмм, в том числе об увеличении финансирования программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 55 млрд рублей в текущую трехлетку, пишет «Коммерсант» . Так, в 2020 году из бюджета будет выделено 180,2 млрд рублей вместо 147,3 млрд, в 2021-м — 162,2 млрд вместо 144,7 млрд, а в 2022 году — 197 млрд против 193 млрд.

Основную часть «прибавки» обеспечивает включение в программу новых разделов — «Туризм» и «Управление госимуществом». На развитие туризма власти намерены выделить 37,5 млрд рублей в 2020–2022 годах. Среди других изменений — увеличение в 2020 году ассигнований на развитие малого и среднего бизнеса: с 36,1 млрд до 45,4 млрд рублей. Наибольший же объем дополнительных средств получила госпрограмма развития промышленности — 560 млрд рублей на 2020–2022 годы. Программа научно-технического развития подорожала на 103 млрд рублей — прибавка расходов на научные исследования составит 54 млрд, также в программу включен раздел «Научно-технологическая инициатива» (еще 29 млрд рублей в ближайшие три года).

Ради этого масштабнее всего — с 2,2 трлн до 1,5 трлн рублей — урезано финансирование программы развития сельских территорий. Радикально изменилась и программа развития Арктики — общий объем ее финансирования сократился в 27 раз (с 190,4 млрд до 6,9 млрд рублей до 2024 года), что связано с переносом большинства мероприятий госпрограммы в отраслевые документы. Финансирование развития Калининградской области также снижено на 75 млрд рублей в 2020–2022 годах. В этом году будет выделено 58,5 млрд вместо запланированных ранее 76,9 млрд рублей.