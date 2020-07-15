ЦБ установил официальные курсы валют на 10 апреля.

Курс доллара снизился на 1,14 рубля, составив 74,605 рубля (75,7499 рубля на 9 апреля). Курс евро — на 1,15 рубля, до 81,0882 рубля (82,2341 рубля на 9 апреля).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует ослабление к иностранным денежным единицам. На 13:07 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,07 рубля (минус 91 копейка к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 80,62 рубля (минус 69 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 73—75,01 рубля за доллар и 80,49—81,51 рубля за евро.