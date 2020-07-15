Объем просроченной задолженности по автокредитам на 1 марта 2020 года составил 51,1 млрд рублей, это 6,2% от общего кредитного портфеля в сегменте, говорится в исследовании НАПКА и БКИ «Эквифакс». Количество должников по автокредитам при этом выросло на 3% и достигло 112,8 тыс., то есть каждый 15 автомобиль, купленный в кредит, сегодня находится в просрочке.

Средняя сумма кредита за год увеличилась на 6% до 784,1 тыс. рублей, первоначальный взнос не превышает 40—60% от стоимости транспортного средства. Доля кредитных автомобилей составляет порядка 50%, но реальный уровень количества приобретенных с помощью кредитных средств автомобилей приближается к 75%. Лишь четверть всех покупателей имеют возможность купить автомобиль без дополнительных заимствований.

Согласно исследованию, за последние четыре года основные показатели качества портфеля показывают снижение: доля просрочки сократилась более чем в два раза, а объем просроченного долга снизился на 30%. Тенденция сложилась за счет активного роста кредитования на фоне удержания банками качества портфеля на приемлемо стабильном уровне за счет высоких требований к заемщикам.

Наибольшая доля просроченных автомобилей отмечается в Москве, Краснодарском крае, Республике Башкортостан, Санкт-Петербурге и Республике Татарстан. На эти регионы приходится около 30% от всех дефолтных кредитов. Чаще всего дефолт допускают владельцы автомобилей Lada Granta, Renault Logan, Volkswagen Polo, Kia Rio, Volkswagen Tiguan, Renault Duster, Hyndai Solaris. Среди должников преобладают мужчины (75%), женщин-должниц в этом сегменте не более 25%.

По предварительным прогнозам, по итогам I квартала 2020 года объем просроченной задолженности в сегменте автокредитования будет превышать 52 млрд рублей. В перспективе двух-трех месяцев существует вероятность спада темпов автокредитования из-за резкого подорожания автомобилей вследствие нестабильности курсов валют, а также повышения ставок и снижения покупательной способности.