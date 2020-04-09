НКР присвоило банку «Ак Барс» кредитный рейтинг «A.ru» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза агентства.

Совокупный объем проблемных и рискованных активов на 1 марта 2020 года был низким — 50% суммарных капитала и резервов, что является следствием изменившегося риск-профиля банка. Для банка характерно достаточно концентрированное фондирование (на десять крупнейших кредиторов приходится 64% обязательств на 1 марта 2020-го) по причине обслуживания органов власти и организаций, находящихся в собственности Республики Татарстан.



По мнению экспертов, банк обладает высокой региональной значимостью, выступая опорным банком правительства Татарстана, обслуживая бюджетные потоки и средства организаций, контролируемых республикой, а также реализуя ряд социальных задач. Банк также является держателем порядка 15% вкладов населения Татарстана.



«К повышению кредитного рейтинга или улучшению прогноза могут привести снижение концентрации на крупных риск-позициях, дальнейшее укрепление рыночных позиций, а также улучшение показателей рентабельности. Кредитный рейтинг может быть снижен, или прогноз может быть ухудшен в случае существенного роста доли проблемных активов при одновременном падении достаточности капитала и отсутствии фактов поддержки со стороны акционера, значительного ослабления ликвидной позиции», — говорится в релизе НКР.

