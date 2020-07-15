Правительство России в четверг обсудит поправки в закон о потребительском кредите , в рамках которого планируется запретить банкам включать в кредитный договор пункт о неснижаемом остатке на счете, навязывать клиентам дополнительные услуги и единовременную оплату страховки по кредиту, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Банки больше не смогут включать в кредитные договоры пункт об обязательном наличии на счете, с которого гасится долг, неснижаемого остатка, это своего рода перестраховка от забывчивости клиентов. Теперь счет можно будет весь месяц держать пустым, разумеется, кроме того дня, когда банк должен списать очередной платеж, если заемщик не хочет стать должником», — сказал Мишустин в ходе заседания правительства.

«Не смогут банки больше навязывать дополнительные услуги, равно как и единовременную оплату страховых платежей на весь срок кредитования», — добавил Мишустин.

Также планируется внести поправку, по которой размер неустойки граждан за невозврат кредитов не сможет превышать 20% от просроченной задолженности. «Мы уточним расчет предельного размера неустойки за неисполнение заемщиков своих обязательств по возврату кредита. Он не сможет превышать более 20% от суммы просроченной задолженности», — пояснил премьер-министр.

Мишустин отметил, что главная цель законопроекта — усилить защиту интересов граждан и укрепить доверие между заемщиками и кредиторами.