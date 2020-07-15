Минфин России на аукционе в среду, 8 апреля, разместил облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52002RMFS с датой погашения 2 февраля 2028 года, говорится в сообщении ведомства. Размещенный объем выпуска составил 5,557 млрд рублей. Объем спроса — 10,333 млрд рублей.

Цена отсечения составила 96,7% от номинала, средневзвешенная цена — 96,7926% от номинала. Доходность по цене отсечения — 3% годовых.