Минэкономразвития предложило перенести разработку прогноза социально-экономического развития России на более поздний срок в связи с текущей ситуацией в экономике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«В связи с текущей ситуацией в экономике Минэкономразвития выступило с предложением перенести разработку сценарных условий прогноза социально-экономического развития страны на более поздний срок», — говорится в сообщении.

Конкретные даты пока не называются.



Ранее газета «Известия» со ссылкой на свои источники написала, что апрельские поправки в бюджет текущего года и уточнение прогноза социально-экономического развития России на 2020—2022 годы переносятся на неопределенный срок. Собеседники издания отмечали, что ситуация в экономике меняется слишком быстро, поэтому сложно предугадать даже ближайшее будущее.



Глава Минэкономразвития Максим Решетников 2 марта сообщал, что ведомство до 9 апреля представит новые сценарные условия развития российской экономики, связанные с шоками в мировой экономике, в том числе из-за распространения нового коронавируса. По словам министра, новый прогноз МЭР, поступивший в Госдуму 19 февраля вместе с поправками к бюджету на 2020—2022 годы, не учитывает всех текущих внешних факторов.