Международные резервы РФ увеличились за две недели на 13,2 млрд долларов после фактического обнуления достигнутого с начала года роста по состоянию на отчетную дату, по которой Банк России давал данные в предыдущий раз.

Так, на конец дня 3 апреля показатель составил 564,4 млрд долларов против 551,2 млрд на 20 марта этого года. На прошлой неделе Центробанк не публиковал новые данные по международным резервам. Согласно информации, представленной сейчас в сводке, на промежуточную дату, 27 марта, объем резервов равнялся 560,6 млрд долларов.

«Объем международных резервов Российской Федерации по состоянию на 27 марта сего года составил 560,6 млрд долларов США и увеличился за неделю на 9,4 млрд долларов США, или на 1,7%, за счет положительной курсовой переоценки. По состоянию на 3 апреля сего года международные резервы страны выросли на 3,8 млрд долларов США, или на 0,7%, до 564,4 млрд долларов США под преобладающим воздействием положительной переоценки», — говорится в комментарии, размещенном в четверг, 9 апреля, на сайте регулятора.

Напомним, что за неделю с 14 по 20 марта объем резервов сократился на 29,8 млрд долларов.

«Наблюдавшееся в последние недели усиление влияния переоценки на величину международных резервов обусловлено повышенной волатильностью валютных курсов и цен на финансовые активы и драгоценные металлы на глобальных рынках. Нормализация ситуации на финансовых рынках приведет к ослаблению влияния этого фактора на величину международных резервов Российской Федерации», — указывают в Центробанке.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.



Согласно опубликованным в середине января данным ЦБ, международные резервы РФ увеличились за 2019 год на 85,9 млрд долларов.