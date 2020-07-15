Оценки динамики выпуска и частного потребления в первую неделю самоизоляции указывают на масштабное снижение экономической активности, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на консенсус-прогноз FocusEconomics. Прогноз предполагает рецессию в экономике России на уровне 1,4% в 2020 году и увеличение ВВП в 2021-м на 2,3%. При этом разброс оценок вырос в разы: на 2020 год минимальная составляет минус 6% ВВП, максимальная — 1,3%.

Новая оценка на 2020 год выглядит оптимистичнее консенсус-прогноза «Интерфакса» — минус 1,5%. Ранее прогноз Reuters предполагал стагнацию экономики РФ в 2020 году на уровне 0,3%. Чуть больше недели назад эксперты считали, что карантин в апреле будет стоить российской экономике 1 процентный пункт роста, что соответствует ее сжатию в апреле примерно на 20% в годовом выражении. По оценке ЦМАКП, за первые девять дней карантина (30 марта — 7 апреля) снижение электропотребления энергоемких секторов к уровню «недели до карантина» составило 8,1%, что соответствует падению среднесуточной экономической активности на 11,9%.

Опрос более 100 тыс. городских потребителей компанией GfK с 20 по 30 марта зафиксировал снижение индекса потребительских настроений в конце I квартала с 94 до 62 пунктов. Это самый низкий показатель за всю историю мониторинга GfK. За неделю с 30 марта по 5 апреля расходы граждан на товары и услуги упали почти на 23%, свидетельствуют данные лаборатории «СберДанные», по данным «Ромир» — на 47,6%. В апреле лишь 22% опрошенных Институтом государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ заявили, что их доходы не упали, в марте таких было 59%. При этом 6% респондентов потеряли работу, 9% отправлены в неоплачиваемый отпуск, а 17% не знают, как будет оплачиваться их труд во время карантина. Одновременно число банкротств физлиц заметно увеличилось — по данным Федресурса, за январь — март их стало больше на 68%.

По словам экспертов, потери экономики от продления карантина несопоставимы с уже случившимся падением цен на нефть. Само по себе снижение цены нефти до 25 долларов за баррель в среднем в 2020 году приведет к снижению ВВП на 8%. Также аналитики видят риски дальнейшего снижения нефтяных цен.