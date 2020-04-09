По результатам исследования компания «Капитал Life» получила звание «цифровой лидер» и заняла первое место в списке российских страховых компаний с самыми функциональными цифровыми сервисами. Отдельно авторы исследования отметили уникальную для российского рынка особенность мобильного приложения «Капитал Life», которое предоставляет клиентам возможность доступа к своим договорам инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) и накопительного страхования жизни (НСЖ) на мобильном устройстве.

«Мы занимаемся технологическим развитием сервисной составляющей наших услуг как стратегической задачей уже несколько лет. И нам приятна высокая профессиональная оценка экспертов. Но особенно важно для нас, что эта оценка сделана с учетом реального потребительского опыта. Ведь мы развиваем наши сервисы для того, чтобы нашим клиентам было удобнее взаимодействовать с нами. И обеспечение бесперебойного обслуживания клиентов, в том числе в условиях самоизоляции – важный результат накопленных технологических решений, – отмечает генеральный директор «Капитал Life» Евгений Гуревич. – Здоровье и благополучие клиентов – наш максимальный приоритет. Сегодня все основные операции по программам страхования жизни можно выполнить онлайн – на сайте компании и в мобильном приложении не выходя из дома. Кроме того, мы предоставили 1,8 млн наших клиентов возможность в апреле получить бесплатные консультации с врачами с помощью дистанционного сервиса «Онлайн Телемед». Одновременно всегда на связи и готовы помочь, в том числе дистанционно, наши 7,5 тыс. персональных финансовых консультантов».

Для оперативного оформления страховой выплаты в «Капитал Life» действует онлайн-сервис по урегулированию убытков : подать заявление и переслать все документы, а также получить выплату по ряду программ можно не выходя из дома – обратившись через сайт. Оплатить взнос по договору также можно онлайн – в кабинете клиента , в мобильном приложении или на сайте .

В ходе исследования «Invest Tech Review» агентство Markswebb оценивало возможности цифровых сервисов крупнейших в своих отраслях российских финансовых компаний: банков, брокеров, управляющих компаний, страховщиков жизни и других игроков. Эксперты Markswebb оценивали функциональные возможности удаленных сервисов, а также качество пользовательского опыта при выполнении основных операций. Для анализа данных эксперты проводили тестовые операции в приложениях, моделировали пользовательские сценарии с участием тайных покупателей, а также исследовали ожидания и привычки клиентов с помощью метода экспертного интервью.