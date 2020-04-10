Поколение Z («зумеры» — молодые люди в возрасте до 23 лет) чаще других копят деньги, и у многих из них перед кризисом была небольшая «финансовая подушка». Они предпочитают ультраконсервативные способы накоплений и не хотят брать кредиты, свидетельствуют результаты опроса страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».

Почти каждый второй респондент в возрасте от 18 до 23 лет (49%) заявил о наличии сбережений. Для сравнения: среди опрошенных 24—39 лет деньги откладывают только 35,3%, среди россиян от 40 до 54 лет — 32,3%, а среди респондентов старше 55 лет— 31,8%.



«Зумеры» делают накопления, несмотря на то, что их среднемесячный заработок ниже, чем у других: 62,1% опрошенных в возрасте до 23 лет заявили, что зарабатывают от 5 тыс. и менее 25 тыс. рублей. Для сравнения: 63,1% респондентов в возрасте от 24 до 39 лет, 66,2% опрошенных в возрасте от 40 до 54 лет и 88% респондентов в возрасте от 55 лет рассказали о заработке в размере от 5 тыс. до 35 тыс. в месяц.

«Такое потребительское поведение связано с тем, что молодежь в этом возрасте часто живет с родителями, и потому поколение Z не тратит деньги на жилье. Но это не единственная причина: опросы «зетов» по всему миру, от США до Китая, показывают, что они отдают предпочтение ответственному потреблению, не в восторге от дорогих вещей и делают сбережения на «черный день» вместо того, чтобы тратить деньги на шопинг или вечеринки», — отмечает директор по маркет-менеджменту, член правления СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.

«Зумеры» оказались наиболее склонными к диверсификации своих доходов. Больше половины опрошенных в возрасте от 18 до 23 лет (58,2%) стараются получать доход из нескольких источников, тогда как у большинства респондентов других возрастных категорий всего один источник дохода (у 50,5% опрошенных в возрасте от 24 до 39 лет, у 52,3% респондентов от 40 до 54 лет и у 69,8% участников опроса старше 55 лет).

Молодые люди демонстрируют осознанность и в ведении личного бюджета. Больше половины респондентов в возрасте от 18 до 23 лет (57%) ведут учет доходов и расходов, а 86,2% опрошенных этой возрастной категории не покупают разрекламированные товары, которыми впоследствии не пользуются.

Треть опрошенных «зумеров» (32,3%) хранят деньги дома в рублях, и это самая большая доля респондентов, предпочитающих такой способ сбережения. Представители поколения Z реже других хранят свои деньги на банковских вкладах : депозиты держат 44,6% респондентов в возрасте от 18 до 23 лет, тогда как в других возрастных группах вкладчиков — от 50% до 74%.

«Зумеры» находят деньги для сбережений в том числе потому, что отказываются от кредитов. В этой возрастной категории самая высокая доля тех, у кого нет текущих обязательств перед банками (58,5%). Для сравнения: в возрастной категории от 24 до 39 лет кредитов нет у 39%, в категории от 40 до 54 лет — у 41,6%, в категории от 55 лет — у 56,2%.



Молодые люди отказываются в том числе от покупки собственного жилья в ипотеку , предпочитая снимать квартиру. Четверть респондентов в возрасте до 23 лет сказали, что были бы готовы всегда снимать квартиру, тогда как миллениалы и беби-бумеры чаще предпочитают ипотеку.