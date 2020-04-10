Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) готова делиться с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) информацией обо всех случаях установления спекулятивных цен на товары первой необходимости, интернет-компании также готовы блокировать недобросовестных продавцов. Об этом сообщил глава АКИТ Артем Соколов. По его словам, «интернет-компании будут блокировать такие предложения».

«Мы получили от Федеральной антимонопольной службы документ с просьбой учитывать факторы, которые могут приводить к созданию дефицита и формированию ажиотажного спроса на товары первой необходимости. Мы как ассоциация очень ответственно относимся ко всем таким проявлениям, считаем их недопустимыми в текущей ситуации и официально заявляем, что готовы делиться с ФАС информацией обо всех случаях установления спекулятивных цен на товары первой необходимости», — сказал Соколов.

Он напомнил, что некоторые компании это уже делают с момента возникновения ажиотажного спроса на товары первой необходимости. Кроме того, компании просят своих продавцов не устанавливать спекулятивные цены и моментально принимают меры, если селлеры продолжают свою политику по необоснованному завышению цен.

В Ozon сообщили, что фиксируют как рост закупочных цен, так и спекулятивное поведение продавцов и ограничили максимальный порог цены на самые востребованные товары. Маркетплейс «Беру» зафиксировал рост цен на некоторые бакалейные товары, а также может приостановить размещение товаров партнера из-за грубых нарушений. «Яндекс.Маркет» изучает графики цен, а при выявлении резких накруток отключает магазин.