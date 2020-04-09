Вчера глобальные рынки акций в основном консолидировались ууровней вторника, так как пытались оценить свежую статистику по пандемии Covid-19, которая продемонстрировала рост числа заболевших и летальных исходов в ряде европейских стран. В дополнение к этой информации ВОЗ опубликовала предупреждение против преждевременного снятия карантинным мер. Тем не менее, российский рынок акций во второй половине дня рос – индекс РТС повысился на 0,4% до 1 115 пунктов, а индекс Московской биржи прибавил 1,3% до 2 670 пунктов. Курс рубля укреплялся пятую торговую сессию подряд (+0,8% до 74,97 руб./долл.). Цены на нефть колебались, но на закрытии выросли (Brent +3,0% до 32,84 долл./барр.). Европейские рынки акций находились под давлением, так как инвесторы изучали самые последние данные по пандемии и ее последствиях для экономики после того как министры финансов ЕС не смогли согласовать пакет помощи в размере $540 млрд на борьбу с эпидемией – индекс StoxxEuro600 по итогам дня не изменился.

Сегодня мы вновь ожидаем ралли на российском рынке акций, которое должно продолжиться уже шестую торговую сессию подряд: Мы ожидаем, что сегодня ралли на российском рынке акций продолжится на фоне надежд, которые связывают инвесторы с заседанием OPEC+ (оно пройдет в 17:00 мск) и особенно с завтрашним заседанием министров энергетики стран G20, в ходе которого ожидается заключение краткосрочной сделки при условии участия в заседании в той или форме США. Ралли на российском рынке акций поддержат и дальнейшее укрепление курса рубля, и рост цен на нефть. Сегодня в США выйдут данные по количеству заявок на пособие по безработице в США.

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

Инфляция составила 0,3% за период с 1 по 6 апреля; НЕГАТИВНО Как сообщает Росстат, потребительские цены выросли на 0,3% с начала апреля. Мы считаем это негативной новостью, так как, несмотря на карантинные меры, цены продолжили демонстрировать быстрый рост. Тем не менее, мы считаем, что это может быть связано с тем, что эти меры не были введены по всей стране одинаково жестко, и в некоторых регионах панический всплеск спроса проявится позже. Таким образом, мы считаем, что в ближайшие недели Росстат сообщит о сильном замедлении роста цен, в особенности учитывая гораздо большую стабильность финансовых рынков в данный момент. Динамика инфляции повышает шансы ЦБ сохранить ставку на прежнем уровне на заседании 24 апреля. Это мнение подкрепляется и вчерашним обращением Владимира Путина к нации, в котором он сосредоточился на расширении мер социальной поддержки, которые правительство должно разработать в ближайшие пять дней. Мы считаем, что повышение шансов на увеличение социальной поддержки приведет к усилению инфляционных рисков и заставит ЦБ сохранять осторожность при принятии решения по ставке.

Продажи автомобилей выросли на 4% г/г в марте; ПОЗИТИВНО Продажи автомобилей выросли на 4% г/г в марте, тогда как консенсус-прогноз предусматривал их снижение на 12% г/г. Таким образом, складывается впечатление, что спрос был вызван опасениями скачка цен на товары длительного пользования на фоне ослабления курса рубля на 15% с начала года в 1К20. Тем не менее, чем сильнее всплеск панического спроса, тем глубже будет его снижение в ближайшие месяцы, учитывая что, по прогнозам, доходы населения снизятся. Таким образом, мы ожидаем, что в 2К20 и 3К20 будет наблюдаться сильное снижение спроса на автомобили – речь потенциально может идти о снижении на 10-20% г/г.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlov a@alf abank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiy utsev skaya@alfabank.ru (Старший аналитик)

ТМК объявила о планах делистинга Компания ТМК (TMK.LI, TRMK.RX, НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) объявила о планах делистинга ГДР с Лондонской фондовой биржи (LSE) и одобрила программу выкупа обыкновенных акций. Программа выкупа обыкнове нных акций будет осуществляться Волжским трубным заводом (ВТЗ) путем направления добровольного предложения в соответствии с законодательством РФ. Отказ от листинга ГДР на LSE будет проведен после завершения программы выкупа акций ТМК. ВТЗ предложит приобрести до 358 826 299 размещенных обыкновенных акций ТМК, что эквивалентно 100% акций, находящихся в свободном обращении. Добровольное предложение будет направлено ВТЗ всем владельцам обыкновенных акций ТМК. В соответствии с условиями оферты цена приобретения обыкновенных акций составит 61 руб. за одну обыкновенную акцию, что предполагает премию в размере 14,34 руб. и 30,7% к цене закрытия на Московской бирже на 7 апреля и премию в размере 9,14 руб. и 17,6% к средневзвешенной цене за шесть мес яцев в размере 51,86 руб. за период, окончившийся 7 апреля 2020 г. Добровольное предложение подлежит предварительному рассмотрению Банком России. Вчера оно должно было быть представлено в ЦБ и, при отсутствии замечаний со стороны Банка России, будет направлено в Компанию по истечении установленного законом 15-дневного срока с момента представления документов в Банк России. ТМК объясняет свое решение тем, что капитализация компании продолжает испытывать давление из -за различных рыночных факторов, низкой ликвидности бумаг, санкций против российских нефтегазовых компаний, а также тем, что менеджмент ожидает более низкие дивиденды в сравнении с российскими публичными компаниями -аналогами. На фоне этой новости вчера акции ТМК выросли в цене на 21,5% на Московской бирже. Компания проведет конференц-звонок для аналитиков и институциональных инвесторов для обсуждения решений, принятых Советом директоров, и одобрения программы приобретения в четверг, 9 апреля, в 10:00 по нью-йоркскому времени / 15:00 по лондонскому времени / 17:00 по московскому времени.

Борис Красноженов: bkrasnozhenov @alf abank.ru (Начальник аналитического отдела)

Юля Толстых: y atolstyh@alf abank.ru (Аналитик)