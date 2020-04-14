В 2019 году размер общемирового долга вырос более чем на 10 трлн долларов и достиг рекордного уровня в 255 трлн, что эквивалентно 322% глобального ВВП. Об этом пишет РБК , ссылаясь на обзор мирового долгового рынка, подготовленный американским Институтом международных финансов (Institute of International Finance, IIF). Как отмечают эксперты, в настоящий момент совокупный долг на 40 процентных пунктов (87 трлн долларов) превысил показатель, который был в начале финансового кризиса 2008 года.

Долг вне финансового сектора превысил 192 трлн долларов. По данным IIF, больше всего выросла закредитованность мировых правительств — на 4,3 трлн долларов. Авторы отчета отмечают, что с начала текущего года на фоне распространения инфекции долг продолжает расти. Так, в марте объем валового государственного долга достиг рекордной отметки — более 2,1 трлн долларов, что более чем вдвое превышает среднемесячный показатель за 2017—2019 годы (0,9 трлн долларов).

По подсчетам IIF, если чистые госзаимствования превысят уровень 2019 года вдвое, а спад в мировой экономике составит 3%, размер общемирового долга может достигнуть отметки, эквивалентной 342% глобального ВВП.