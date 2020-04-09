Рабочая группа «Физические киберсистемы» в АНО «Цифровая экономика» считает необходимым финансово стимулировать отрасли искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники, пишет РБК . Такое предложение содержится в подготовленной рабочей группой концепции регулирования этой отрасли. Существующие меры поддержки фрагментарны, а информация о них не распространяется должным образом, говорится в документе.

Так, предлагается ввести льготный налоговый режим для разработчиков, льготы по обязательным платежам, начисляемым на фонд оплаты труда; снизить таможенные пошлины на экспорт продукции и на импорт необходимых для ее производства компонентов, не имеющих конкурентоспособных отечественных аналогов; освободить от налогообложения инвестиционного дохода, уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль для инвесторов в отрасль и т. д.

Также в концепции указано, что развитие технологий должно основываться на базовых этических нормах: они должны быть подконтрольны человеку, должен быть введен запрет на причинение вреда, противоправную манипуляцию поведением человека. У роботов должна быть «красная кнопка» для аварийного отключения. Все свои действия они должны записывать в черный ящик, подчеркивают авторы документа. По их мнению, на текущем этапе развития ИИ и робототехники основной целью их регулирования является стимулирование разработки и использования технологий.

Необходимо снять ограничение на обезличивание профессиональной тайны, раскрыть часть государственных данных и разрешить разработчикам использовать их для научных исследований, обучения нейросетей и разработки IТ-продуктов на их основе. Авторы документа предлагают обеспечить более свободный правовой режим для обработки обезличенных данных и предоставить доступ к этой информации разработчикам систем ИИ. Кроме того, в концепции предлагается упростить экспорт технологий ИИ.