Несмотря на всплеск инфляции, сценарий снижения ключевой ставки в июне становится базовым, говорится в исследовании агентства «Эксперт РА». По прогнозу аналитиков, можно ожидать снижения сразу на 0,5 процентного пункта.

«В обращении президента даны четкие указания по ограниченному запуску экономики даже в нерабочий период с учетом противоэпидемических мер и расширения программ поддержки», — говорится в исследовании.

Как замечают аналитики, Минфин 8 апреля провел серию аукционов по ОФЗ после месячной приостановки: короткие бумаги были размещены успешно, аукцион по десятилетней облигации был отменен из-за нежелания платить премию. «Возвращение Минфина на рынок — еще один знак того, что стабилизация финансовых рынков и ликвидность в банковской системе достигли приемлемого уровня, и власти его тестируют. План размещений на II квартал 2020 года будет объявлен позднее, но следует ожидать его коррекции по ходу квартала как из-за ситуации на глобальных рынках, так и при неизбежной коррекции бюджета в мае», — указывают эксперты.

По их мнению, после указаний сверху можно рассчитывать на повышение лимитов и смягчение критериев для кредитных каникул и более широкие выплаты пострадавшим отраслям опять же в ожидании окончания карантинных мер для принятия крупных решений. Даже при некотором улучшении на сырьевых рынках объем прямой поддержки придется увеличивать с нынешних 1,4% ВВП до 4—5% без учета компенсации выпадающих налогов, но часть этих средств Минфин попробует взять на рынке ОФЗ и, возможно, евробондов, именно поэтому важно, чтобы они были открыты для заимствований.



«На этом фоне, несмотря на естественное усиление инфляции в марте — апреле из-за волатильности и ажиотажного спроса на ряд товаров и услуг, снижение ставок ЦБ становится реальным. 24 апреля, скорее всего, будет пауза: надо проанализировать эффект от принятых послаблений и расширения ликвидности плюс понять, что происходит с инфляцией и какое действие имеют меры правительства, к тому же с предыдущего заседания пройдет мало времени, а вот в июне можно ожидать снижения сразу на 50 б. п.», — резюмируют аналитики.

Напомним, Банк России после пяти снижений ключевой ставки в 2019 году (в общей сложности на 1,5 п. п.) вновь уменьшил ее в феврале еще на 0,25 п. п. до 6% с 10 февраля , а по итогам заседания 20 марта сохранил на этом уровне .

