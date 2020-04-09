Преодоление кризиса, вызванного пандемией коронавируса, потребует вложений в экономику средств Фонда национального благосостояния, а также ряда реформ, в том числе налоговой отрасли. Такое мнение высказал в четверг в ходе онлайн-лекции «Экономика во время пандемии и после нее» декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.

«Мы видим, что правительство никак не может решиться распечатать Фонд национального благосостояния. Я думаю, что [усиление] государственной финансовой помощи неизбежно. Она нужна и для восполнения выпадающего спроса, и для массовой социальной поддержки населения», — сказал Аузан, добавив, что в нерабочие дни, объявленные в апреле в России, нагрузка легла на бизнес, и долго он не сможет ее выдерживать.

По его словам, возможные прогнозы и последствия в развитии экономики сейчас обсуждаются на факультете экономики МГУ совместно с Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН. По оценкам ученых, для компенсации выпадающего спроса надо хотя бы 2-3 трлн рублей в год, так как весь нынешний кризис идет от падения спроса.

Аузан пояснил, что правительства, в том числе российское, в условиях пандемии стоят перед сложным выбором. С одной стороны, нужен жесткий карантин для снижения смертности, но этот же жесткий карантин убивает экономику, а значит подрывает условия поддержания жизни. «Нужно поддержать экономическую активность на уровне, чтобы не началось разрушение экономической и социальной инфраструктуры, потому что с ней погибнет и инфраструктура здравоохранения, что уже не позволит пережить второй удар эпидемии, если он будет», — отметил ученый.

В сложившейся ситуации, как отметил Аузан, важно и то, как вливать деньги в экономику, как помогать 22 падающим отраслям, среди которых — турагентства, транспортники, отельеры и так далее.

«Я активно поддерживаю и обсуждаю с коллегами, в том числе и в правительстве, проект, что помощь им нужно оказать за счет тех налогов, которые они платили в 2019 году, это были успешные отрасли, они сделали большой вклад в бюджет. Благодаря тому, что мы имеем лучшую в мире систему налогового администрирования, мы вполне можем определить субсчета для каждой компании, сколько она внесла, и в размере этого счета дать ей ссуду на три года», — сказал декан.

По его словам, в нынешней ситуации шокового кризиса надо устанавливать новую норму, что налоги, это не только обязанность, но право на получение определенных услуг со стороны государства. В противном случае, поддержку могут получить те, кто не платил налоги, а тот, кто платил, может ее не получить.

«Второй пример, у нас скоро может возникнуть кризис в управлении ЖКХ, потому что фактически гражданам разрешили платить не сразу, или не все платить. И мы скоро можем захлебнуться не только в финансовых проблемах. <...> На мой взгляд, это правильный момент для инвестиций в старую инфраструктуру и модернизацию», — отметил Аузан.



Декан факультета экономики МГУ считает, что сейчас решается вопрос не сегодняшнего дня, а вопрос, по каким направлениям пойдет развитие страны, и можно ли исправить ошибки, которые были совершены ранее. «Сейчас время и для масштабной налоговой реформы, и для новой технологической политики», — сказал он.