Курс доллара опускался ниже отметки 73 рубля в ходе валютных торгов четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, минимальный курс, зафиксированный в ходе торгов, составляет чуть меньше 72,6 рубля за доллар. Максимальный на данный момент курс сегодняшней сессии — около 75,01 рубля.

В свою очередь евро уходил под отметку 80 рублей: минимальный зафиксированный в четверг биржевой курс равнялся 79,5 рубля за евро (максимальный — 81,51 рубля).



На 17:45 мск курс доллара расчетами «завтра» равнялся 73,26 рубля (минус 1,71 рубля к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 80,04 рубля (минус 1,27 рубля).