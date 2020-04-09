Чистая прибыль Россельхозбанка по итогам I квартала 2020 года составила 3,2 млрд рублей по РСБУ, говорится в релизе финучреждения.

Совокупный кредитный портфель РСХБ за первые три месяца года вырос на 4,9% и превысил 2,45 трлн рублей. Объем кредитов юридических лиц составил 1,99 трлн рублей, увеличившись на 5,9%. Кредитный портфель физических лиц вырос на 0,9% и превысил 465 млрд рублей.

Объем привлеченных средств клиентов за отчетный период равнялся 2,76 трлн рублей, увеличившись с начала года на 11,4%. В том числе объем привлеченных средств населения составил 1,22 трлн рублей (прирост на 4,4%), юридических лиц — 1,54 трлн рублей (+17,9%).

«Кредитный портфель Россельхозбанка в сегменте АПК за I квартал 2020 вырос на 6% и достиг 1,45 трлн рублей. Всего выдано кредитов аграриям за январь — март 2020 на сумму 394 млрд рублей, что на 12% больше объема выдач за тот же период прошлого года. В том числе на проведение СПР банк выдал 153 млрд рублей, что на 31% превышает аналогичный показатель 2019 года», — говорится в релизе.