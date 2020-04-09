Банк России рекомендует финансовым организациям назначать годовые общие собрания, где планируется принять решения о выплате дивидендов за 2019 год, на конец августа — сентябрь 2020 года. Тем организациям, которые уже назначили годовое общее собрание на дату до 30 июня, регулятор предлагает рассмотреть возможность изменения срока его проведения, говорится в информационном письме Банка России.

Финансовым организациям необходимо провести дополнительный анализ обоснованности распределения прибыли в 2020 году с учетом текущей экономической ситуации и показателей финансовой устойчивости организации в различных сценариях, отмечается в письме. Принимать решение о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2019 год следует только при условии достаточного запаса капитала, исходя из необходимости полноценного продолжения своей деятельности не только на ближайшую, но и на среднесрочную перспективу, подчеркивают в ЦБ.

Регулятор напоминает, что 7 апреля вступил в силу федеральный закон, по которому окончание срока проведения годовых общих собраний в этом году перенесено с 30 июня на 30 сентября. Возможность перенести дату годового общего собрания есть не только у финансовых организаций, но и у всех эмитентов.

Решение об изменении даты проведения годового общего собрания должно приниматься тем же органом, что и первоначальное решение о созыве годового общего собрания, а акционеры (участники) незамедлительно должны быть уведомлены об изменении даты годового общего собрания.



Перенос срока годового общего собрания предоставит дополнительное время для должной подготовки к нему, в том числе для завершения составления и аудита годовой финансовой отчетности в соответствии с МСФО, в условиях вынужденных ограничительных мер, отмечают в ЦБ.