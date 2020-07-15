Банк России дал разъяснения относительно зачисления денежных средств российским гражданам, находящимся за рубежом и не имеющим возможности вернуться в РФ. Разъяснения потребовались в связи с постановлением правительства «Об утверждении положения об оказании социальной поддержки (помощи) российским гражданам, находящимся на территории иностранного государства и не имеющим возможности вернуться в Российскую Федерацию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» от 3 апреля 2020 года, а также в связи с вопросами, поступающими от кредитных организаций, следует из сообщения регулятора .

«Допускается зачисление денежных средств на банковский счет получателя средств по идентификатору, позволяющему однозначно установить номер его банковского счета, и иной информации о нем (пункт 4.3 положения Банка России «О правилах осуществления перевода денежных средств» от 19 июня 2012 года № 383-П). В качестве такого идентификатора банковского счета может использоваться номер банковской карты. При этом согласие получателя на использование номера банковской карты для зачисления денежных средств на определенный банковский счет может содержаться в том числе в договоре об использовании банковской карты», — указывает пресс-служба ЦБ.

Напомним, Кабмин 3 апреля распорядился выделить Министерству иностранных дел России бюджетные ассигнования из резервного фонда правительства в размере 500 млн рублей на оказание социальной поддержки (помощи) российским гражданам, находящимся на территориях иностранных государств и не имеющим возможности вернуться в РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Речь идет о помощи до момента возвращения этих граждан в Россию.

Минкомсвязи было поручено обеспечить запуск электронной формы заявлений на такую помощь на портале госуслуг. Помощь предоставляется гражданам РФ, которые имеют проездные документы на возвращение в страну с 16 марта по 31 мая 2020 года. Помощь предоставляется на период пребывания на территории иностранного государства с даты, указанной в проездных документах на возвращение в РФ, до фактического возвращения. Гражданам без проездных документов на возвращение в РФ в указанный срок оказание помощи осуществляется в соответствии с постановлением правительства от 2010 года «Об утверждении положения о предоставлении помощи в возвращении в Российскую Федерацию гражданам Российской Федерации, оказавшимся на территории иностранного государства без средств к существованию», уточняется в документе.

Помощь предоставляется гражданам, в отношении которых принято решение о ее оказании, из расчета 2,4 тыс. рублей на одного человека в день. Помощь на ребенка в возрасте до 14 лет составляет 1,6 тыс. рублей в день.

Как передает ТАСС , официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила на брифинге в четверг, что около 4 тыс. россиян, застрявших за рубежом из-за коронавируса, уже получили выплаты от правительства. «Сегодня комиссия, которая работает в МИД, рассмотрит еще значительное число обращений по выделению материальной помощи. Мы исходим из того, что к завтрашнему дню будет согласовано от 1,5 тысячи до 2 тысяч обращений», — добавила дипломат.

По словам Захаровой, подавляющее большинство заявлений от граждан РФ, которые испытывают сложности с возвращением на родину, обработано, на данный момент их более 24 тыс. «Поступили сведения о приблизительно 25,5 тысячи граждан, которые подали такие заявления. И более 24 тысяч уже обработано», — сказала она.

В свою очередь премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по вопросам организации возвращения российских граждан из-за рубежа на фоне пандемии коронавируса заявил, что правительство выделит больше средств на помощь находящимся за границей россиянам, если потребуется.

«В первую очередь мы будем вывозить людей, которые находятся за границей как туристы, а не живут там уже длительное время и интегрированы в местную жизнь, поэтому приоритет отдается тем, кто уехал из России в 2020 году», — подчеркнул премьер, которого также цитирует ТАСС .



По его словам, специальная электронная форма для заявок на такую помощь была запущена с 4 апреля, а на утро четверга, 9 апреля, было заполнено более 35 тыс. форм. «С учетом того, что одна форма предоставляется на одну семью, людей гораздо больше», — уточнил Мишустин.