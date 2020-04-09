Частные банки, в том числе с иностранным капиталом, пока в основном не собираются выплачивать дивиденды за 2019 год, пишет «Коммерсант» .

Набсовет ЮниКредит Банка принял решение перевести чистую прибыль за 2019 год на счет нераспределенной прибыли предшествующих лет. Ранее он рекомендовал выплачивать дивиденды, отнеся это решение на конец года. Отказаться от дивидендов решил и небольшой РН Банк, совладельцами которого выступают концерны Renault и Nissan.

Как рассказал первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский, банк не будет производить выплаты дивидендов до возвращения страны к нормальной жизни. Предправления Московского Кредитного Банка Владимир Чубарь будет рекомендовать набсовету не выплачивать дивиденды, что мотивировано текущей макроэкономической ситуацией.

Российские государственные банки сохраняют планы по выплате дивидендов. Так, набсовет Сбербанка рекомендовал акционерам утвердить дивиденды в 18,7 рубля на акцию. Всего на дивиденды будет направлено 50% чистой прибыли по МСФО, то есть более 420 млрд рублей. Государство получит более 210 млрд рублей. Не планировал снижать дивиденды за 2019 год и ВТБ, утверждал его глава Андрей Костин. Банк собирается платить 50% прибыли по МСФО, то есть чуть более 100 млрд рублей, по всем классам акций. Набсоветы РСХБ и банка «ФК Открытие» пока не определились с выплатами. Они получили за прошлый год соответственно 4 млрд и 52,3 млрд рублей чистой прибыли, так что государство может получить в целом до 28 млрд рублей. Совет директоров МСП-Банка будет рекомендовать дивиденды в размере 220 млн рублей.

По мнению экспертов, частные банки, решив выплатить дивиденды в 2020 году, могут ухудшить свою переговорную позицию, если захотят обратиться за помощью к государству.