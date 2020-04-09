Суммарный ущерб для мировой экономики из-за распространения нового коронавируса составит более 5 трлн долларов в течение двух лет. Такие экспертные оценки приводит агентство Bloomberg .



В публикации отмечается, что «мир вступает в самую глубокую рецессию в мирное время с 1930-х годов в свете того, что из-за вируса власти предписали частному бизнесу прекратить работу, а людям сидеть дома». «Хотя спад, согласно прогнозам, будет непродолжительным, экономикам [стран] потребуется время, чтобы наверстать упущенное», — подчеркивается в материале.

В публикации приводится мнение главного экономиста банковской компании Citigroup Кэтрин Ман. Она полагает, что ущерб для мировой экономики превысит 5 трлн долларов.

Эксперты банка JPMorgan Chase оценивают указанный показатель в 5,5 трлн долларов. Они отмечают, что в развитых странах будет экономический спад, сравнимый с теми, которые имели место в 2008—2009 годах и 1974—1975 годах.

Специалисты американского банка Morgan Stanley считают, что в развитых странах показатели ВВП вернутся к докризисному уровню только в III квартале 2021 года.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.